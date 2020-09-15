Trump yönetimi 4 ülkeden sığınmacıları sınır dışı edebilir

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatı Ahilan Arulanantham, Washington yönetiminin Haiti, El Salvador, Nikaragua ve Sudan'dan sığınmacılara uygulanan "Geçici Koruma Statüsünü" kaldırma kararının daha önce askıya alındığına dikkat çekti. Ofisinin askıya alma kararını iptal ettiğini açıkladı.

Arulanantham, bu fesih kararının Honduras ve Nepal halkını da kapsadığına işaret ederek, ACLU'nun 9. Daire'ye başvuracağını ve sonuca göre Yargıtay'a gideceğini belirtti.

Arulanantham, Honduras, Nepal, Haiti, El Salvador, Nikaragua ve Sudan'dan gelenlerin 5 Mart 2021'den önce ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceklerini vurguladı.

Bu arada ACLU, yaptığı açıklamada, "Karar yürürlükte kalırsa, ülkelerinin şiddet ve doğal afetlere gömülmesi nedeniyle uzun süredir ikamet edenler geri gönderilebilir. Bu karar, çoğu okul çağında olan yüz binlerce aileyi parçalayabilir. " ifadesi kullanıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medyadaki paylaşımında müttefiklerinden başka bir kalıcı veya en azından geçici çözüm istemek için yeterli zaman olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanlığı da fesih kararını memnuniyetle karşıladı.

Kaliforniya eyaletinin Federal Bölge yargıçlarından Edward Chen, ABD yönetiminin Ekim 2018'de Haiti, El Salvador, Nikaragua ve Sudanlı sığınmacılara sağlanan "Geçici Koruma Statüsü" nü kaldırma kararını geçici olarak askıya aldı.

ABD, Suriye, Nepal, Yemen, Honduras, Somali ve Güney Sudan dahil olmak üzere 10 ülkenin vatandaşlarına Geçici Koruma Statüsü veriyor.

Bu ülkelerden 400 binden fazla kişinin bu statü altında ABD'de yaşama ve çalışma hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Amerikan yönetiminin Mart ayında savaş, bulaşıcı hastalık ve doğal afet gibi afetlere maruz kalan ülke vatandaşlarına bu 4 ülke için verdiği "Geçici Koruma Statüsü" nün kaldırılması kararı üzerine dava açıldı.