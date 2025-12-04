  • İSTANBUL
Dünya

Trump 'yeşil aldatmaca' diyerek yeni kararı açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump 'yeşil aldatmaca' diyerek yeni kararı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Biden döneminde elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmak için getirilen yakıt verimliliği standartlarını “korkunç ve külfetli” diyerek iptal ettiklerini açıkladı. Trump, “Yeşil aldatmacaya son veriyoruz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde belirlenen ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlayan yakıt verimliliği standartlarını sonlandıracaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Biden'ın, otomobil üreticilerine pahalı kısıtlamalar ve her türlü sorunu getiren, saçma sapan külfetli ve korkunç standartlarını resmi olarak kaldırıyoruz." diye konuşan Trump, bu standartların otomobil fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaptığını ifade etti.

Trump, "Biden'ın düzenlemesinin" elektrikli araç zorunluluğuyla birleştiğinde, otomobil fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu öne sürdü.

"Yeşil aldatmacaya" son vermek için bir adım daha attıklarını vurgulayan Trump, bunun benzinle çalışan arabaları ortadan kaldırma çabası olduğunu savundu.

Trump, "Bizim diğer ülkelerden çok daha fazla benzine sahip olmamıza ve insanların benzinli otomobilleri istemelerine rağmen, onlar bunu yapmak istediler." ifadesini kullandı.

Yakıt verimliliği standardının düşürülmesi teklif edildi

Öte yandan, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) konuya ilişkin yayımladığı teklifte, ABD'de 2031'e kadar ulaşılması hedeflenen yeni araçların ortalama yakıt verimliliği standardının, galon başına 34,5 mile düşürülmesi önerildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da önceki düzenlemelerin benzinli araçlarla karşılanamayacak kadar yüksek hedefler koyduğu belirtilerek, önerilen değişiklik sayesinde yeni araç fiyatlarının yaklaşık 1000 dolar daha düşük olacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu sayede gelecek 5 yılda Amerikan ailelerin toplam 109 milyar dolar tasarruf edeceği kaydedildi.

