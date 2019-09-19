'Trump, yedi buçuk saniyede dünyanın sonunu getirebilir'

80 yılı aşkın süredir yayın yapan dergide bugün yayınlanan köşe yazısında Reich, Trump’ın ‘Grönland’ı satmadığı için Danimarka ziyaretini iptal etmek’ veya ‘Taliban’la Camp David’de yapılacak gizli barış görüşmelerini iptal ettiğini Twitter’dan duyurmak’ gibi son dönemdeki çıkışlarının hiç rasyonel olmadığını vurguladı.

‘Yedi buçuk saniyede dünyanın sonunu getirebilir’

Profesör, ABD liderinin her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti: “Bence artık kimsenin kabul etmek istemiyor gibi göründüğü gerçekle yüzleşmeliyiz. Artık bu konu aşırı narsizm veya muazzamlık örneği değil. Artık uğraştığımız şey sıradığı bir ego falan da değil. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı cidden, korkutucu ve tehlikeli bir biçimde dengesiz biri. Ve her gün daha da kötüye gidiyor. Böyle bir kişinin Oval Ofis’te olması çok büyük zararlar verebilir. Ne yapacağız? 14 ay içinde tekrar yapılacak seçimle onu o ofisten gönderebiliriz. Ama o yedibuçuk saniyede dünyanın sonunu getirebilir”

‘Uzmanlara fırtınaların ABD’ye çarpmasını engellemeleri talimatı verdi’

Reich, Trump’ın uzmanlara ‘nükleer bombaların kullanımını inceleme’ veya ‘fırtınaların ABD’ye çarpmasını engelleme’ gibi talimatlar vermesini de tiye alarak davranışlarındaki garipliklere ise şu örnekleri verdi: “Trump silahlı saldırıların sebebinin video oyunları sanıyor. Bazen çok turuncu görünmesinin sinerji verimli ampullerden kaynaklandığını söylüyor. İklim değişikliğinin çok da önemli olmadığını söylüyor. Ticaret savaşlarının ‘iyi ve kazanması kolay’ olduğunu söylüyor. Gümrük vergilerini ödeyecek olanların ABD’li değil de Çinli tüketiciler olduğunda ısrarcı. ABD’li şirketlere Çin’le iş yapmayı kesmelerini ’emrediyor’. ABD Merkez Bankası başkanını ‘düşman’ diye betimliyor. Bir komedyenin hastalıklı iddiasını – Cinsel istismardan hüküm giyen Jeffrey Epstein’in intiharından Clinton’ların sorumlu olduğunu – retweet ediyor.”

‘Koltuğu bırakmamak için iç savaş başlatabilir’

Artık Trump’ın azledilmesinin de çok kolay olmayacağının altını çizen yazar şöyle devam etti: “Tabii isteyerek o koltuktan ayrılacak mı sorusu da var. Kazanmak için neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Rusya’ya daha fazla pis iş mi yaptırır? Adalet Bakanı’na muhaliflerini tutuklaması talimatı mı verir? ABD’de doğmamış kimsenin oy kullanmamasını ön gören bir başkanlık kararı mı çıkartır? Başka bir savaş mı başlatır? …

Mahkemeler ofiste kalmak için anayasaya aykırı faliyetlerini durdurmasını emrettiğinde seçimler olmuş bitmiş bile olabilir. Ya da Trump mahekemelerin kararını takmayabilir. Artık azledilmesi için çok geç. Zaten daha önce hiçbir başkan azledilerek gitmedi. Richard Nixon eneler olacağını gördüğünden istifa etmişti. Trump iç savaş başlatır.”

‘Dua edin şu 14 ayı atlatalım’

Trump’ın başkanlık koltuğundan gitmesi gerektiğini vurgulayan Reich yazısını şöyle bitirdi: “Du edin de önümüzdeki 14 ayı atlatalım. Sonrasında da bu adamı oval ofisten göndermek için elinizden geleni yapın.”