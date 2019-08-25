Trump ve Macron'dan çok gizli görüşme!

Fransa'nın Biarritz kentinde 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılan G7 Zirvesi gerçekleşiyor. Protesto gösterilerinin gölgesinde devam eden zirveye Macron-Trump ikilisinin hiç kimseyi içeri almadığı görüşme damga vurdu.

İran meselesini konuşuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump baş başa ve iki saatten daha uzun bir araya geldi. Görüşmeden yansıyan bilgilere göre, iki lider 2 saat boyunca görüş ayrılığında oldukları tüm konuları ele aldı, ancak görüşmenin en uzun konusu İran oldu. Trump, Macron'a, "İran'la bir çatışma aramadığını, sadece gerçek bir anlaşma arayışında olduğunu" söyledi. Macron ise Trump'tan, tansiyonu düşürecek şartları oluşturmasını, bunun için İran'ın petrol satışına sınırlı bir süre içinde onay vermesini istedi.

İkilinin İran konusunda kesin bir anlaşmaya varıp varmadıkları ise açıklanmadı. İran'ın en büyük petrol alıcılarından biri de Türkiye. Türkiye başta ABD ambargosundan muaf tutulan ülkeler listesine alınmış olsa da, daha sonra bu listeden çıkartılmıştı.