Trump seçim sonrası saat verdi!

ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Senato'da ise Cumhuriyetçiler üstünlüğünü koruyarak yoluna devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün TSİ 19:30'da seçimin ardından ilk kez kamera karşısına geçeceğini duyurdu.

Trump, gayri resmi sonuçların gelmeye başlamasıyla ilk paylaştığı mesajda "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" demişti.