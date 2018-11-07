Trump seçim sonrası saat verdi!
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler sonrası sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, TSİ 19.30'da açıklama yapacağını duyurdu.07 Kasım 2018 Çarşamba 15:57
ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Senato'da ise Cumhuriyetçiler üstünlüğünü koruyarak yoluna devam etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün TSİ 19:30'da seçimin ardından ilk kez kamera karşısına geçeceğini duyurdu.
Trump, gayri resmi sonuçların gelmeye başlamasıyla ilk paylaştığı mesajda "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" demişti.
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