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Aktüel Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi
Aktüel

Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:09:30 -
Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını beliriten Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.


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