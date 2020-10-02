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Aktüel Trump "Proud Boys" isimli beyaz ırkçı grubu kınadı
Aktüel

Trump "Proud Boys" isimli beyaz ırkçı grubu kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 05:09:14 -
Trump "Proud Boys" isimli beyaz ırkçı grubu kınadı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Ku Klax Klan" ve "Proud Boys" da dahil olmak üzere beyaz ırkçı tüm grupları kınadığını açıkladı.

Trump, Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına katılarak, gündemi değerlendirdi.

Salı günü başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında, "Proud Boys" isimli beyazların üstünlüğünü savunan grubu kınamadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Trump, kendisinin her zaman beyaz ırkçılığa da tepki gösterdiğini belirtti.

Trump, "Ku Klax Klan'ı kınıyorum, tüm beyaz ırkçıları kınıyorum, Proud Boys'u kınıyorum." ifadelerini kullandı.




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