Trump kendini böyle savundu: Katliamın sebebi ABD'nin bombaları değil, Suudiler beceriksiz

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten beri Yemen'e düzenlediği saldırıya ABD'nin verdiği destek kendi başkanlığı döneminde tırmansa da, Donald Trump, ABD'nin katliamlardaki sorumluluğunu kabule yanaşmıyor.

Pazar günü Axios'a röportaj veren Trump, Suud'un 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Dhahyan'da kalabalık pazar yerini vurup okul otobüsünü isabet ettirmesi sonucu 40'ı çocuk 51 sivilin ölmesi, onlarcasının yaralanıp sakat kalmasının, Washington'ın suçu olmadığını savundu.

Pişkinliği elden bırakmıyor

Katliam yerinde Amerikan Lockheed Martin üretimi 227 kiloluluk lazer güdümlü MK 82 bombasının parçalarının bulunması karşısında "Temelde silahı nasıl kullanacağını bilmeyen insanlardan kaynaklanıyor, bu da korkunç bir şey" değerlendirmesini yapan Trump, sosyal medyada çok yoğun paylaşılan bombardıman görüntüsünü de 'korku şovu' diye niteledi: "Bence dehşet verici bir durum. Otobüse ve çocuklara olanları görmekten nefret ettim, çünkü böyle bir şey gördüğünde bu safi korku şovudur."

"Yemen'e çok dikkatlı bakacağız(!)"

Bu trajedi karşısında hissettiği iğrenmeyi betimlemek için rahatsız olduğunu, sıkıntı duyduğunu söylemenin yetersiz kalacağını ifade eden Trump, Yemen'deki ayrım gözetmeyen bombardımanla ilgili haberlerin arkasının kesilmemesi nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmasının gerekip gerekmediği sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şu sıra Yemen'e çok dikkatli şekilde bakıyoruz. Aslında Yemen'i çok çok dikkatli inceliyoruz. Suudilerle konuşacağım pek çok konu var."

"Silahları kullanmayı bilmeyenlerle birlikte olmam"

ABD Başkanı "Silahları nasıl kullanacağını bilmeyip çocuk dolu otobüsleri vuran insanlarla birlikte olmak kesinlikle istemem" diye ekledi.

Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkmasının ardından da Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulmasına yönelik talepleri reddetmişti.

Yemen'de açlık ve kolera salgını

Suudi saldırılarının neden olduğu yıkım yüzünden çoğu çocuk ve kadın 14 milyon insanın açlıktan ölümün eşiğine geldiği Yemen'de kolera salgını da kol geziyor.

"Gerçek ölü sayısı 56 bini geçti"

Son olarak The Independent gazetesinin Ortadoğu uzmanı muhabiri Patrick Cockburn, Suudi saldırısında Yemen'de ölenlerin sayısının BM tarafından bir yıldır 10 bin olarak açıklanmasının düzenbazlık olduğunu, gerçek ölü sayısının 56 bini geçtiğini söylemişti.