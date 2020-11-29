  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump: "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum"
Aktüel

Trump: "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:33:12 -
Trump: "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, seçimlerden sonraki ilk televizyon mülakatını Fox News kanalına verdi.

3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın posta yoluyla kullanılan oylarda açık bir şekilde hile yaptığını savunan Trump, "Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz, 6 ay da geçse görüşüm değişmeyecek, seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı." ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlere ilişkin çeşitli mahkemelere yaptıkları başvuruların geri çevrilmesinden şikayet ederek, özellikle Pennsylvania eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin davaya atıfta bulundu. Trump, "Bu işi gerekiyorsa Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacağız. Yüksek Mahkeme'nin bunu kabul etmesi gerekir." diye konuştu.

Ellerinde delil niteliğinde yüzlerce ifade olduğunu dile getiren Trump, bu delillerin mahkemelerde kabul görmediğini ve yargıçların taraflı davrandığını öne sürdü.

Trump ayrıca, ülkedeki seçim usulsüzlüklerine bir noktada Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olması gerektiğini düşündüğünü de belirtti.

3 Kasım seçim sonuçlarına Cumhuriyetçiler'in itiraz etmemesi durumunda bundan sonra Beyaz Saray'a Cumhuriyetçi bir başkanın gelmesinin çok zor olacağını dile getiren Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum." dedi.

Trump, bazı yabancı liderlerin kendisini arayıp seçim sonuçlarına ilişkin desteklerini ifade ettiğini söyledi. Trump, bu liderlerin ABD'deki 3 Kasım seçimlerinin gördükleri en berbat seçim olduğunu söylediklerini de ileri sürdü.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçim sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, hafta başında Genel Hizmetler İdaresi, Joe Biden'a "Başkanlık geçiş yetkilerini" verdiğini açıklamıştı.

Mevcut seçim sonuçlarına göre Demokrat aday Biden 306 delegeyle Başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini ilan etmişti.

Son olarak Pennsylvania'daki temyiz mahkemesi, Trump'ın avukatlarının seçim sonuçlarının tescil edilmemesi yönündeki başvurusunu reddetmişti. Trump da davayı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var
Gündem

Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var

Pandemi sürecinde tüm dünyada ticaret yavaşlasa da iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini de planlamaya başladı.
Kızgın damattan, eşinin ailesine korkunç tuzak
Yerel

Kızgın damattan, eşinin ailesine korkunç tuzak

Antalya'da bir adamın, eşinin evi terk etmesi nedeniyle sinirlendiği ve eşinin ailesine zehirli baklava gönderdiği belirtildi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay