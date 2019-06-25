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"Trump İran ile gerçek müzakerelere açık"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Donald Trump'ın İran ile "gerçek müzakerelere" açık olduğunu belirterek, "İran'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek." diye konuştu.

25 Haziran 2019 Salı 12:32
"Trump İran ile gerçek müzakerelere açık"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde yaptığı konuşmada Washington ile Tahran arasında yaşanan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

"Nükleer silah" açıklaması

ABD'li diplomatların Washington ile Tahran arasında yaşanan gerilimlere çıkış yolu bulmak ümidiyle bölgede girişimlerde bulunduğunu kaydeden Bolton, İran'ı bu girişimlere sessiz kalmakla suçlayarak "İran'ın stratejik kararla nükleer silahlardan vazgeçtiğini gösteren tek bir delil yok." diye konuştu.

"Trump müzakereye açık"

Bolton, ABD ile İran arasında müzakerelerin başlaması konusunda topu İran'a atarak, "Başkan Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor. İran'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek." ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'te dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alınıyor.

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği zirveye, Bolton'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat da katılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:32
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