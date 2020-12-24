Trump: "Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü roket saldırısı düzenlendiğini anımsatarak "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentileri duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaşan Trump, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.







