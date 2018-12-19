THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trump ikili oynuyor

Ülkelere karşı ekonomi savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump, kendi ülkesinde faize karşı politika yürütüyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:28
Trump ikili oynuyor

Ülkelerin ekonomilerine karşı ‘Ticaret Savaşı’ açan ABD Başkanı Donald Trump, kendi ülkesinde faize karşı politika yürütüyor. Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) bugün yapacağı açıklamayı ‘faizleri artıracak’ yönünde satın alırken, Trump, Fed’e faiz artırmama yönündeki çağrısını yineledi.

Gözler Fed’de

Fed yetkililerine Twitter üzerinden seslenen Trump, “Umarım Fed’deki insanlar bir başka hata yapmadan önce Wall Street Journal’daki yazıyı okurlar. Piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bakmayın” diye konuştu. Konuya ilişkin önceki gün de bir paylaşım yapan Trump, “Doların güçlü, enflasyonun neredeyse sıfır olduğu ve dünyanın çalkalandığı; Paris’in yandığı, Çin’in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed’in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi inanılmaz” ifadelerini kullanmıştı. ABD Merkez Bankası’nın bu akşam TSİ 22:00’da faizlerde 25 baz puan artış yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:28
  1. Ticaret Savaşı
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Amerikan Merkez Bankası (FED)
  4. faizleri artıracak
  5. Fed
  6. Wall Street Journal
  7. Çin
  8. ABD Merkez Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecikli kadınların "file" mesaisi
    1. Bilecikli kadınların "file" mesaisi
    2. Vestel, yeni yıl alışverişinde..
    3. Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe..
    4. Yargıda hedef süre uygulaması
    5. Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız..
    6. 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı
    7. Kremlin'den Türkiye açıklaması!..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. CHP Niğde ilçe belediye başkan..
    10. "Merdivenleri teker teker çıkmamız..
    11. Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı
    12. İsrail güçleri 29 Filistinliyi..
    13. "Türkiye'nin Yıldızları": Urkuş Işık
    14. Kapadokya'daki sıcak hava balonu..
    15. Eskişehirli kadınlardan, Doğu'daki..
    16. 'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ..
    17. Financell Sigorta’nın ilk ürünü..
    18. Yeni yılın coşkusu Bonus'la katlanarak..
    19. 2019 beklentileri yatırım zirvesinde..
    20. CHP'den sarı yelek provokasyonu
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi