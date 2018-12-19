Trump ikili oynuyor

Ülkelerin ekonomilerine karşı ‘Ticaret Savaşı’ açan ABD Başkanı Donald Trump, kendi ülkesinde faize karşı politika yürütüyor. Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) bugün yapacağı açıklamayı ‘faizleri artıracak’ yönünde satın alırken, Trump, Fed’e faiz artırmama yönündeki çağrısını yineledi.

Gözler Fed’de

Fed yetkililerine Twitter üzerinden seslenen Trump, “Umarım Fed’deki insanlar bir başka hata yapmadan önce Wall Street Journal’daki yazıyı okurlar. Piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bakmayın” diye konuştu. Konuya ilişkin önceki gün de bir paylaşım yapan Trump, “Doların güçlü, enflasyonun neredeyse sıfır olduğu ve dünyanın çalkalandığı; Paris’in yandığı, Çin’in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed’in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi inanılmaz” ifadelerini kullanmıştı. ABD Merkez Bankası’nın bu akşam TSİ 22:00’da faizlerde 25 baz puan artış yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.