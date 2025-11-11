Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hindistan Büyükelçisi olarak atanan Sergio Gor'un yemin töreninde Hindistan'la ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Hindistan mallarına uygulanan gümrük vergisini düşüreceğini belirterek, ABD'nin Yeni Delhi ile anlaşmaya oldukça yakın olduğunu söyledi. Trump, "Şu anda beni sevmiyorlar ama bizi sevecekler. Adil bir anlaşma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, ABD ile Hindistan arasındaki ilişkileri gerginleştiren ticari anlaşmazlığın yumuşadığına işaret etti.

Trump, Rusya'dan petrol ithal etmeyi durdurması amacıyla Hindistan'ın ABD'ye ihracatına ek gümrük vergileri koymuş ve birçok Hint malına uygulanan vergileri yüzde 50'ye çıkarmıştı.

ABD Başkanı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kendisine Rusya'dan petrol almayacağına dair söz verdiğini de dile getirdi.