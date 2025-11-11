  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu

Fondaş medyaya ibret olacak haber! Gel gel ABD’deki basın özgülüğüne gel

Bangladeş güne bombalarla uyandı!

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalar atıldı! 1,1 milyar Euroluk yeni yatırım

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Dünya Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda
Dünya

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’la ticari gerilimi yumuşatarak, gümrük vergilerini düşüreceklerini ve adil bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hindistan Büyükelçisi olarak atanan Sergio Gor'un yemin töreninde Hindistan'la ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Hindistan mallarına uygulanan gümrük vergisini düşüreceğini belirterek, ABD'nin Yeni Delhi ile anlaşmaya oldukça yakın olduğunu söyledi. Trump, "Şu anda beni sevmiyorlar ama bizi sevecekler. Adil bir anlaşma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, ABD ile Hindistan arasındaki ilişkileri gerginleştiren ticari anlaşmazlığın yumuşadığına işaret etti.

Trump, Rusya'dan petrol ithal etmeyi durdurması amacıyla Hindistan'ın ABD'ye ihracatına ek gümrük vergileri koymuş ve birçok Hint malına uygulanan vergileri yüzde 50'ye çıkarmıştı.

ABD Başkanı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kendisine Rusya'dan petrol almayacağına dair söz verdiğini de dile getirdi.

Nijerya'dan Trump'a tepki
Nijerya'dan Trump'a tepki

Dünya

Nijerya'dan Trump'a tepki

ABD çıkarı olmadan kılını kıpırdatmaz! Trump: Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız
ABD çıkarı olmadan kılını kıpırdatmaz! Trump: Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Dünya

ABD çıkarı olmadan kılını kıpırdatmaz! Trump: Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23