Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile G-7 Zirvesi'ni görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde sonbaharda yapılması planlanan G-7 Liderler Zirvesi'ni ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Moon'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin, Kovid-19 salgını, küresel ekonominin tekrar eski düzenine dönmesi de dahil, ekonomik ve ulusal güvenlik konularını ele aldığına işaret edilen açıklamada, sonbaharda ABD'de yapılması planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin de konuşulduğu aktarıldı.

Trump, cumartesi günü, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıklamıştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

