Dünya Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız
Dünya

Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız

ABD Başkanı Trump, NATO ile varılan Grönland mutabakatının ucu açık olduğunu belirterek, askeri faaliyetler dahil adada sonsuza kadar her türlü tasarrufa sahip olduklarını ilan etti.

Davos dönüşü uçakta konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerinde tam hakimiyet kurduklarını savundu.

NATO ile varılan mutabakatın ucu açık olduğunu vurgulayan Trump; "Bu anlaşma süresiz, yani sonsuza kadar sürüyor. Grönland'da askeri işler dahil istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Altın Kubbe'yi inşa edeceğiz ve NATO da bizimle olacak. Danimarka konusunu ise size iki hafta içinde haber veririm" diyerek adadaki yeni dönemi ilan etti.

UKRAYNA VE RUSYA HATTINDA "TAVİZ" PAZARLIĞI

Savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakerelerde Putin ve Zelenskiy’nin barış istediğini belirten Trump, diplomasi trafiğinin hızlandığını söyledi.

Rusya’nın da taviz vereceğini ifade eden Trump; "Herkes bunu başarmak için taviz veriyor. Rusya'nın Barış Kurulu katılım ücretini dondurulmuş hesaplarından ödeme isteği benim için sorun değil" diyerek barış masasına yeşil ışık yaktı.

İRAN SINIRINA DEVASA DONANMA SEVKIYATI

Bölgesel gerilimlere de değinen Trump, İran’daki infazların kendi müdahalesiyle durdurulduğunu iddia ederken askeri sevkiyatın sürdüğünü açıkladı.

Orta Doğu'ya doğru büyük bir donanmanın ilerlediğini belirten Trump; "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz, devasa bir filomuz var. Durumu yakından izliyoruz, neler olacağını göreceğiz" sözleriyle Tahran yönetimine açık bir gözdağı verdi.

