Dünya Trump, Fed başkanı için kararını verdi
Trump, Fed başkanı için kararını verdi

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki Federal Rezerv (Fed) Başkanı için kararını verdiğini açıkladı ancak ismi açıklamaktan kaçındı. Trump, yeni başkandan agresif faiz indirimleri beklediğini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’a dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed’in yeni başkanı konusunda kararını verdiğini söyledi.

Trump, “Kimi seçeceğimi biliyorum, evet. Bunu duyuracağız.” ifadeleriyle kararını kesinleştirdi ancak ismi açıklamadı.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ: “YENİ BAŞKAN DAHA AGRESİF OLMALI”

Trump, Fed politikalarını uzun süredir eleştiriyor ve mevcut Başkan Jerome Powell’ın faizleri yeterince hızlı düşürmediğini savunuyor.

Trump’ın açıklaması, bir sonraki Fed başkanından daha güçlü ve hızlı faiz indirimleri beklediğinin açık bir göstergesi oldu.

HASSETT ÖNE ÇIKAN ADAY

Konuya yakın kaynaklar, Trump’ın en güçlü adayının Kevin Hassett olduğunu belirtiyor.
Hassett, Trump’ın baş ekonomi danışmanlığını yapmış ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak görev almış bir isim.
Bloomberg’in geçen haftaki haberine göre Hassett, Powell’ın yerine geçme ihtimali en yüksek aday olarak değerlendiriliyor.

POWELL’A ELEŞTİRİ SÜRÜYOR

Trump, Powell’ın faiz indirme konusunda yavaş davrandığını savunarak, mevcut Fed başkanına yönelik eleştirilerini tekrarladı.
Trump’ın seçtiği kişinin Senato’dan onay alması gerekiyor ve Powell’ın görev süresi Mayıs 2025’te sona eriyor.

