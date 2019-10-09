"Trump, Erdoğan’ın karşısında çok zayıftı"

Münübe Yılmaz

Donald Tump’ın Suriye’de Türkiye’ye operasyon için alan açması ve askerlerini çekmesi kararı Amerika’da da yankı buldu. Amerika’nın Newsweek dergisi, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki bir kaynağa dayanarak, Başkan Trump’ın Erdoğan’la teması sırasındaki tutumunun “zayıf” olduğunu belirtti ve “Trump kesinlikle pazarlık dışıydı“ dedi.

“Trump’ın Suriye’den çekilme ilanı Pentagon’u şaşkına çevirdi” diyen kaynak, “Trump, bir şey alıyoruz gibi görünmeyi sağlamak için birlikleri geri çekmeyi kabul etti, ancak hiçbir şey alamıyoruz” dedi. Kaynak, Türkiye’nin Suriye topraklarına girmesinin 24 ila 96 saat içinde görülebileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, “50 askerimizi çektik” derken dergiye konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi sayının ABD özel kuvvetleri ve birimleri de dahil olmak üzere 230’a yakın olduğunu söyledi.