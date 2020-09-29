Trump duyurdu: 150 milyon adet dağıtılacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde 15 dakika içinde sonuç veren 150 milyon testin dağıtılacağını bildirdi.

Trump, bu testlerin eyaletlere ve yaşlı bakımevleri gibi virüse karşı "savunmasız toplumlara" dağıtılacağını söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, ABD'nin koronavirüs testleri ile ilgili güncel durumunu ve test stratejisini anlattı.

ABD'nin geçtiğimiz hafta 100 milyon test sayısına ulaştığını, böylelike mühim bir eşiği aştığını söyleyen Trump, 150 milyon hızlı Kovid-19 testini dağıtma planlerını duyurmaktan da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trump, bu testlerin 50 milyonunun virüse karşı korumasız toplumlara gideceğini ifade etti.

Plan çerçevesinde savunmasız toplumlar arasında yaşlı bakımevleri ve yerliler olduğunu vurgulayan Trump, eyaletlere ve ABD'ye bağlı topraklara 100 milyon test verileceğini, bu testlerin de ekonomilerin ve okulların tekrar açılması için kullanılacağını bildirdi.

Bu testlerin 15 dakika gibi bir sürede sonuç verdiğini ve büyük cihazlar gerektirmediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, çok pahalı cihazlar kullanan büyük laboratuvarlarda yapılan Kovid-19 testlerini anımsatarak şu anda bu işlemi başka bir gezegenden gelmiş gibi görünen bir sisteme indirgedikleri değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs ile mücadelede ABD'nin bütün olanaklarını seferber ettiklerinin söyleyen Trump, ABD'nin vaka sayısına göre ölüm oranının en düşük olan ülkelerden olduğunu söyledi.

Trump'a karantina eleştirisi

Koronavirüse karşı karantina uygulamadığı için sıklıkla eleştirilen Donald Trump, karantinaların çok tehlikeli olabileceğini ileri sürdü.

Trump'tan ilginç çıkış

Trump, şu anda karantina uygulayan çok fazla eyalet olduğunu, bu eyaletlerin valilerinin ne yaptığını kimsenin bilmediğini öne sürdü.

Koronavirüs aşısı çalışmalarında da hızlı bir ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), herhangi bir aşıyı uyarlar uyarlamaz o aşının 100 milyonlarca dozunu 24 saatte dağıtmış olacaklarını söyledi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir da toplantıda konuşma yaparak eyaletlere verilecek 100 milyon testin dağıtımının bugün başlayacağını ve bu hafta içinde 6,5 milyon testin yerine ulaşacağını ifade etti.

Ayrıca Giroir, dağıtımı yapılacak testin uygulanma yöntemini de kendisinin üzerinde gösterdi.