0553 313 94 23

Trump dümeni kırdı! "Çin ilerleme sağlarsa..."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan Donald Trump'un ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını yumuşatacağını bildirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:28
Trump dümeni kırdı! "Çin ilerleme sağlarsa..."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan Donald Trump'un ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini söyledi.

The Guardian'ın haberine göre Mnuchin, bir ticaret anlaşması olmaması durumundaysa, Washington'un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceği uyarısı yaptı ve ekledi:

"Başkan Trump, ticaret konusunda ilerleme sağlarsak ve belirli garantiler alırsak Huawei konusunda belirli şeyler yapmaya istekli olabileceğini söylüyor. Eğer Çin bir anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. Eğer Çin adım atmak istemiyorsa, Başkan Trump ilişkileri yeniden dengelemek için tarifelerin uygulanmasına devam etmekten mutlu olur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:28
  1. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  2. Çin
  3. ticaret müzakereleri
  4. Donald Trump
  5. Huawei

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Arık’a ‘zorla getirme’ kararı
    1. Milletvekili Arık’a ‘zorla getirme’..
    2. Çocuklar bayramlıklarla mutlu oldu
    3. Düşen F-35 ile ilgili sürpriz gelişme
    4. YÖK Develi’deki Fakültelerin Öğrenci..
    5. İzlanda, Türkiye maçının..
    6. Finansal kesim dışı firmaların net..
    7. Diyarbakırspor hedef büyüttü
    8. Çocuklar tatilde spor yapacak
    9. Rektör Çomaklı, sporda derece elde..
    10. Amasya’da bayram trafiği bilançosu..
    11. Bilecik’te dün kontrol altına alınan..
    12. Lübnan’da binlerce kişi sahillerdeki..
    13. Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı
    14. İnanılmaz kurtuluş
    15. Bartın'da yangın paniği!
    16. Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3..
    17. Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya..
    18. KKKA havadan bulaştı
    19. DÜZELTME - "Sinan Özkök, Nissan..
    20. Mardin’de ekili tarlada yangın
    21. Kütahyalı sanatçıların Almanya..
    22. TOKİ konutlarının hak sahipleri..
    23. İzlandalı Gunnarsson'dan skandal..
    24. Diyarbakır’da anız yangınları hayatı..
    25. İyilik hareketi 151 yaşında
    26. Koçarlı MYO öğrencilerinden miniklere..
    27. Rumlardan Fatih gemisi mürettabatına..
    28. Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da..
    29. Tekirdağ'da korkunç kaza! 1 ölü, 2..
    30. Rektör Turgut, Türkiye A Milli Futbol..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."