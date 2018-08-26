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Trump, doların itibarını FED’le kurtarmak istiyor

Dolar üzerinden dünyayı tehdit eden ABD Başkanının imdadına FED yetişti. FED’in ABD’deki faiz oranlarını kademeli olarak yükseltme planı ise her an suya düşebilir.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:23
Trump, doların itibarını FED’le kurtarmak istiyor

MEHMET CANITATLI

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’in, FED’in faiz artışlarına kademeli olarak devam edeceğini söylemesinin arkasında Amerika’nın dünya genelindeki itibarını dolar silahı ile sağlamaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

ABD EKONOMİSİ İYİ DEĞİL

Powell’in son açıklamaları ile kafaları karıştırmak istediğine dikkat çeken ekonomistler, “Powell, ‘Fed’in faiz artırımında hızlı davranması durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, ancak yavaş davranması durumunda ise ekonomi aşırı ısınabilir’ diyerek kademeli artırmanın devamlılığına dikkat çekiyor. ABD ekonomisi sanıldığı gibi olağanüstü iyi durumda değil. Trilyon doları aşan bir yük var. Gelir ve istihdamdaki güçlü büyümenin devam etmesinin karşısındaki en büyük engel Trump’ın Çin ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeyi ticaret savaşının içine çekerek kendisini ülkesinin gözünde bir noktaya getirmeye çalışmasıdır. Ticaret savaşlarının faturasını iki yıl içinde ödemeye başlayacak bir Amerika ekonomisi karşımıza çıkacak. O vakte kadar Trump’ın koltuğunda kalıp kalmayacağı ise meçhul” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye dokuz günlük bayram tatilini geçirirken, dış piyasalarda dikkat çekici gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Trump’ın hakkındaki suçlamalar sebebiyle mahkemeye verilmesi an meselesi. Bu durum piyasaların yakın takibinde. Trump’a karşı görev süresi bitinceye kadar herhangi bir dava açılmayacağı beklentisinde olanlar da var, Beyaz Saray’daki süresi sona ermeden dava açılabileceğini bekleyenler de.

GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR

Görev süresinin ilk iki yılında piyasalara yansıyan agresif tutumları sebebiyle Trump’ın gerginliği artırıcı yeni adımlar atması ihtimali yüksek görünüyor. Bugünlerde FED gerçekleştirdiği son toplantının tutanaklarını açıkladı. Çıkan genel kanaat ise ABD’nin başlattığı ticaret savaşının yayılması halinde yatırım harcamaları ve istihdamın olumsuz etkileneceği yönünde. Bu da doğrudan ABD’nin faiz politikasını etkileyecek.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:23
  1. ABD Merkez Bankası
  2. Jerome Powell
  3. FED
  4. ABD Başkanı Trump
  5. Beyaz Saray

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