  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto ediyor
Aktüel

Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-08 06:39:40 -
Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto ediyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından, Trump taraftarı gruplar bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti.

Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan Pennsylvania'ya Oregon'dan Michigan'a birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan yer yer silahlı gruplar, "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganları atarak seçimin resmi olmayan sonuçlarını protesto etti.

Georgia'nın Atlanta kentinde toplanan kalabalık bir grup, Biden'ın tutuklanması ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi yönünde sloganlar attı.

Atlanta Kongresinin önüne Biden destekçileri de toplanırken polis iki grubu ayrdı ve kentte herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Pennsylvania'nın Harrisburg kentinde de binlerce kişi toplanarak seçim sonuçlarını protesto etti.

Göstericiler, oy sayımlarını durdurmak istediklerini, iddia edilen usülsüzlüklerin tespit edilmesini istedi.

Daha sonra gruba silahlı bir grup da katıldı.

Arizona'nın Phoenix kenti ile Teksasın Austin kentinde de kalabalık gruplar eyalet kongresinin önünde seçim sonuçlarını protesto etti.

Buralarda olay çıkmazken, Kuzey Dakota'nın Bismarck şehrinde karşı karşıya gelen Trump destekçileri ile Biden destekçileri arasında arbede yaşandı.

Oregon eyaletinin Salem kentinde bir araya gelen yüzlerce silahlı gösterici, Trump lehine sloganlar atarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı
Siyaset

Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı

Saadet Partisi'nde kongre gerçekleşmeden İstanbul İl Başkanlığında değişiklik yapıldı. İl başkanlığı görevini yürüten Abdullah Sevim'in yeri..
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay