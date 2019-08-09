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Trump: Çin'le çok iyi geçiniyoruz ancak...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin'le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:59
Trump: Çin'le çok iyi geçiniyoruz ancak...

ABD Başkanı Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Çin'le açık bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Trump, müzakerelerin planlandığı gibi eylülde yapılıp yapılmayacağını göreceklerini belirtti.

Çin'e getirdikleri ilave gümrük vergilerinin ekonomik karşılığının Amerikan vergi mükellefleri tarafından değil Çin tarafından ödendiğini savunan Trump, Pekin'in kendi parasının değerini baskılayarak, piyasaya çok miktarda para pompaladığını söyledi. Trump, "Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz, ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz. Çin bir şeyler yapmak istiyor ama ben henüz yapmaya hazır değilim." şeklinde konuştu.

'Huawei ile iş yapmayacağız'

Trump ayrıca, ABD'li firmaların Çinli bilişim devi Huawei ile çalışmayacağını belirterek, "Huawei ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamayla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti. Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Kim Jong-Un'dan yeni mektup

Öte yandan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan yeni bir mektup aldığını açıkladı.

Kim'in mektubu için "Çok olumlu bir mektuptu." ifadesini kullanan Trump, "Sanıyorum yeniden bir görüşme yapacağız. 3 sayfalık, baştan sona çok güzel bir mektup gönderdi." değerlendirmesini yaptı.

Haziran sonunda ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluşmuştu. Trump, sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:59
  1. Huawei
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  4. Beyaz Saray
  5. ABD Başkanı Donald Trump

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