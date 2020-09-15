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Dünya Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum
Dünya

Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum

Küresel ısınma konusunda uçarı görüşleri olan ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmanın tersine döneceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 05:49:00 -
Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlarla bilgi almak için bölgeye giden ve yerel yetkililerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, yangının küresel ısınmaya bağlı olduğunu söyleyenlere tepki göstererek her şeyin tersine döneceğini söyledi.

Trump tartışmanın fitilini ateşledi

Wade Crowfoot’un keşke bilim de sizinle aynı fikirde olsaydı. Sözlerine cevap veren Trump, bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmadığını söyledi.

Trump'a göre yangınların sebebi ormanların iyi idare edilememesi ve ihmal edilmesinden kaynaklanıyor.

Demokratların başkan adayı Joe Biden ise, küresel ısınmanın gerçek olmadığına inanan Trump için iklim kundakçısı dedi. Trump, 4 yıl daha başkanlık yapmaması halinde ABD’nin daha çok yangınlar göreceği uyarısında bulundu.

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