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Aktüel

Trump, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 04:03:08 -
Trump, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Nahyan'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Trump ve Al Nahyan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, küresel ekonominin yeniden canlandırılmasının yanı sıra çeşitli bölgesel ve ikili meseleleri ele aldığı ifade edildi.


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