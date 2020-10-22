  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacak
Aktüel

Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:51:59 -
Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacak

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü ikametgahının da kayıtlı olduğu Florida'nın West Palm Beach şehrinde olduğunu belirtti.

Florida'da "erken oy" sürecinin pazartesi günü başladığını anımsatan Deere, Trump'ın cumartesi günü oyunu burada kullanacağını kaydetti.

Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor.

Real Clear Politics'e göre, eyalette Biden, Trump'ın 2,1 puan önünde görünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...
Teknoloji

İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türk SİHA'larına ilişkin analiz yayınlayan İngiliz The Guardian, "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dola..
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın g..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay