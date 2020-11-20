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Aktüel TRT'nin "Yok Olmadan Keşfet" belgeseli yeni sezonuyla ekranlara geliyor
Aktüel

TRT'nin "Yok Olmadan Keşfet" belgeseli yeni sezonuyla ekranlara geliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:07:14 -
TRT'nin "Yok Olmadan Keşfet" belgeseli yeni sezonuyla ekranlara geliyor

İSTANBUL (AA) - TRT Belgesel kanalında ekranlara gelen “Yok Olmadan Keşfet” belgesel serisi yeni sezonuyla 21 Kasım'da izleyiciyle buluşuyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk tropik biyoloğu, ekolog, kuşbilimci ve doğa fotoğrafçısı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, belgesel serisinde yaban hayatın tüm zorluklarına göğüs gererken vahşi hayvanlarla da mücadele ediyor.

“Yok Olmadan Keşfet” ekibi, belgeselin yeni bölümünde yüksek rakımlarda yaşayan Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi olarak bilinen bir türün peşine düşüyor.

Munzur Sıradağları'nın zirvesine doğru zorlu bir yolculuğa çıkan, 1100 metrelik tırmanış sonunda Çengel Boynuzlu Dağ Keçilerini görüntülemeye ve onların davranışlarını kayıt altına almaya çalışan belgesel ekibinin sınırları zorlayan mücadelesi, 21 Kasım Cumartesi 21.00'de TRT Belgesel'de izlenebilecek.

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