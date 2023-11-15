TRT'nin Selahattin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor? Dizinin oyuncuları kimler?

TRT 1'in merak uyandıran tarih dizisi Selahaddin Eyyubi için geri sayım başladı. İlk bölümünü ön gösterim ile yapan dönem dizisi şimdiden merak uyandırmış durumda.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ne zaman başlayacak?

İlk bölümüyle büyük bir heyecan uyandıran ve izleyicileri kendine çekmeyi başaran Selahaddin Eyyubi dizisinin ne zaman ekrana geleceği oldukça merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin ne zaman yayınlanacağı ise her an takip ediliyor.

Selahaddin Eyyubi dizisi Pazartesi akşamları yayınlanacak. İkinci bölümünün 19 Kasım Pazartesi akşamı yayınlandı.



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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Dizisi Konusu Ne?

Serdar Öznalan'ın yazdığı ve izleyicileri 10. yüzyıla götürecek olan "Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi" dizisi, tarihin unutulmaz kahramanlarından Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'nin hayatını televizyon ekranlarına taşıyacak. 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapmış ve Eyyubiler Devleti'ni kurmuş olan Selahattin Eyyubi'nin büyük başarıları ve zorlu hayatına odaklanacak bu dizi, mukaddes şehir Kudüs'ün işgalden kurtarılmasının önemini ve bu büyük kumandanın fedakarlıklarla dolu hayatını seyircilere aktaracak.

Dizinin fragmanı, Kudüs'ün fethinin ve İslam aleminin yeniden yükselişinin önemini vurguluyor. Selahattin Eyyubi'nin efsanevi sözü olan "Kudüs fedakarlıktır" ifadesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi dizisine konu olan bu kumandanın hayatını aktaracak dizide neler yaşanacak?

Selahaddin Eyyubi Kimdir?

Selahattin Eyyubi, 1137 yılında Tikrit, Irak'ta dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda askeri yetenekleri fark edilen Eyyubi, önce Nureddin Zengi'nin ordusunda görev aldı. Daha sonra Mısır'ı fethederek Fatımi İslam Devleti'ni sona erdirdi ve bu başarılarıyla büyük bir askeri deha olarak tanındı.

Ancak Selahattin Eyyubi'nin en büyük zaferi, Kudüs'ün fethi oldu. 2 Ekim 1187'de Hıttin Meydan Muharebesi'nde Haçlılar'a karşı kazandığı zafer, Kudüs'ün 1187'de Müslümanların kontrolüne geçmesine yol açtı. Bu zafer, İslam aleminde büyük bir sevinçle karşılandı ve Eyyubi'nin adını tarihe yazdırdı.

Kudus Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor?

Selahaddin Eyyubi'nin asırlar önce Kudüs'ü işgal altından kurtarmasını işleyen dizinin nerede çekildiği herkes tarafından merak ediliyor.

Dizinin çekimleri yaklaşık 60 dönüm bir arazi içinde çekilmekte, Kudus Fatihi Selahaddin Eyyubi seti Kocaeli-Gebze'de bulunuyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Oyuncuları

Fragmanları sonrası heyecan içinde beklenen dizinin ilk bölümü için izleyiciler ekran başındaki yerlerini almıştı.

Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Dizide başrolleri üstlenen Uğur Güneş ve Dilin Döğer ikilisine genç ve dinamik bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

İşte oyuncular;

Mehmet Ali Nuroğlu

Kaan Çakır

Erdinç Gülener

Tuvana Türkay

Ekin Türkmen

Gökçe Akyıldız

Sezgin Erdemir

Ece Özdikici

Seda Yıldız