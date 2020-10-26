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Medya TRT’den Yavru Vatan’da “Mevlid Kandili Özel Yayını”
Medya

TRT’den Yavru Vatan’da “Mevlid Kandili Özel Yayını”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) LefkoşaHala Sultan Camii’nden gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Özel Yayını” TRT 1’de yayımlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:17:00 -

KKTC’nin simge eserlerinden olan Lefkoşa Hala Sultan Camii, TRT’nin “Mevlid Kandili Özel Yayını”na ev sahipliği yapacak.

2019 yılında hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Hz. Muhammed’in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii'nden, Türkiye televizyon kanalları arasından ilk kandil yayını böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacak.

Hz. Muhammed’in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle TRT İç Yapımlar tarafından gerçekleştirilecek özel yayına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak.         

Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Özel Yayını” 28 Ekim Çarşamba saat 19.30’da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

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Yorumlar

Alī

İyi duşunulmus, değişim basladı Allah nurunu tamamlayacak, kumarhaneler iflas edecek ins. Özel çalışma alanı olusturulmalı.
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