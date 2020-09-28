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Medya TRT’den bomba Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı
Medya

TRT’den bomba Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili TRT’den dikkat çeken paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:35:00 - 2020-09-28 12:45:27
TRT’den bomba Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Türkiye’nin merakla beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bugün 20.00’de başlıyor.

TRT'de bu akşam ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

ATV’de yayınlanan başrollerinde Burak Özçivit’in oynadığı Kuruluş Osman dizinin tahtını sallandıracağı konuşulan Uyanış Büyük Selçuklu’nun çekimleri de büyük yankı uyandırdı.

ABD Hollywood’dan ve Kazakistan’dan özel ekiplerin geldiği dizide Türkiye’nin ilk en uzun savaş sahneleri çekildi. Oyunculara 1 ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni, eğitim verdi. Kılıç eğitimleri, at eğitimleri yanı sıra aksiyon hareketlerinin de detayları anlatıldı.

TRT’den Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili dikkat çeken paylaşım yapıldı. İşte o paylaşım;

“Rıza-i İlahi için meydanda aslan gibi kükremenin, kurt gibi atılmanın, kartal gibi pençe vurmanın günüdür!”

#UyanışBüyükSelçuklu 1. bölüm ön izlemesi yayında. İlk bölüm yarın 20.00’de TRT 1’de başlıyor.

 

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