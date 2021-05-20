TRT'den bomba bir tarih dizisi daha!

Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle reyting rekorları kıran TRT, sürpriz isimlerin de yer alacağı bomba bir diziyi daha izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

TRT'den 'Barbaros' dizisi

Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamid gibi büyük yapımlarla sadece Türkiye'de değil birçok ülkede büyük beğeni toplayan TRT, tarih dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Sevilen isimler de yer alacak

Barbaros Hayrettin Paşa dönemininin hikayeleştirileceği Barbaros adlı dizide, Payitaht Abdulhamid dizisinin Tahsin Paşası sevilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da sürpriz bir rolle TRT izleyicisinin karşısında olacak.

Heyecanla beklenen dizide, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan da rol alacak.



