TRT World GenelYayın Yönetmeni kim oldu?

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan TRT World kanalına atama yapıldı. TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz atandı.

"TRT World" ve "TRT Arabic" kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz getirildi. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World ve TRT Arabic kanallarını da bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz'ü atadı.

Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz TRT'de hangi göreve getirildi?