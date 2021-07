TRT Spor kanalında birçok maç ve müsabakalar canlı olarak yayınlanmaktadır. İzleyicilerin ister canlı özet olarak izleyecek bilecekleri ulusal maçlar günün belirli saatlerinde verilmektedir. TRT Spor canlı izle; TRT Spor kanalınının online HD maç yayınlarını, spor programlarının yayın akışlarını bulabilirsiniz. TV ve radyo frekans bilgileri ile TRT Spor yayın akışını an be an takip edebilirsiniz. İşte merak edilen haberin devamı…

TRT Spor yayın akışı

TRT Spor frekans ayarları nelerdir?

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4