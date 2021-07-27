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Spor TRT Spor yayın akışı! TRT Spor frekans ayarları
Spor

TRT Spor yayın akışı! TRT Spor frekans ayarları

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor kanalında futbol, basketbol, voleybol, tenis, engelli sporları ve motor sporları gibi maçları ve müsabakaları izleyebilirsiniz. TRT Spor kanalının yayın akışının merak eden vatandaşlar, internetten kanalın yayın akışını sorgulamakta. Peki, TRT Spor yayın akışı nedir? TRT Spor frekans ayarları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-27 18:01:00 -
TRT Spor yayın akışı! TRT Spor frekans ayarları

TRT Spor kanalında birçok maç ve müsabakalar canlı olarak yayınlanmaktadır. İzleyicilerin ister canlı özet olarak izleyecek bilecekleri ulusal maçlar günün belirli saatlerinde verilmektedir. TRT Spor canlı izle; TRT Spor kanalınının online HD maç yayınlarını, spor programlarının yayın akışlarını bulabilirsiniz. TV ve radyo frekans bilgileri ile TRT Spor yayın akışını an be an takip edebilirsiniz. İşte merak edilen haberin devamı…

TRT Spor yayın akışı

 

 

TRT Spor frekans ayarları nelerdir?

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

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