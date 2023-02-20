TRT reyting rekortmeni Teşkilat kararını duyurdu! Beklenen karar çıktı...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Sevilen dizi Teşkilat, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle 19 Şubat'ta yayınlanmadı.
TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.
Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Rekortmen dizinin çekimlerinin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 65. Yeni bölümünün 26 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
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