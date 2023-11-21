  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Garsooon, rakı getir..!" Hakkımızı helal etmiyoruz

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!

Türkiye’nin o bölgesinde deli gibi var! Avrupa ve Uzak Doğu'ya çılgınlar gibi satıyoruz! Bütün dünya, onun için kapımızda yatıyor

Emeklilere çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı! Yetkililerden flaş açıklama az önce geldi: 2024 yılı itibariyle…

İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

Sen kaşındın ulan dingil! Şimdiye kadar Erdoğan'ın eğilip büküldüğünü gördün mü hiç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Depremzede konutlarından büyük müjde

Bunlar resmen Netanyahu’nun sözcüsü! O ifadeler mide bulandırdı! Sizde hiç utanma yok mu yahu

Yine magazin dünyası, yine dolandırıcılık vakası! Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kapak öyle olmaz böyle olur! İçimizdeki Alman kompleksliler it gibi titreyecek
Gündem TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu'ya siyonistlerden ölüm tehdidi!
Gündem

TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu'ya siyonistlerden ölüm tehdidi!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 22:46:00 - 2023-11-21 22:57:23

TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, siyonistler tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

7 Ekim'den beri devam eden İsrail saldırılarını bölgede takip eden Kozluklu, siyonist askerler tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Kozluklu İsrail askerlerinin, kendisine "Yarın seni burada görürsem bütün mermileri üzerine boşaltırım." dediğini aktardı.

Katil İsrail'in askerleri önceki gün de TRT Haber ekibinin kameralarına zarar vererek müdahalede bulunmuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!
Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!

Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!
Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!

Dünya

Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!

Birleşmiş Milletler: 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil!'
Birleşmiş Milletler: 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil!'

Dünya

Birleşmiş Milletler: 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil!'

Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı!
Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı!

Gündem

Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı!

Filistin Avusturalya maçında destek mesajları! "Gazze'ye özgürlük!"
Filistin Avusturalya maçında destek mesajları! "Gazze'ye özgürlük!"

Spor

Filistin Avusturalya maçında destek mesajları! "Gazze'ye özgürlük!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23