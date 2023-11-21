TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu'ya siyonistlerden ölüm tehdidi!
TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, siyonistler tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
7 Ekim'den beri devam eden İsrail saldırılarını bölgede takip eden Kozluklu, siyonist askerler tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.
Kozluklu İsrail askerlerinin, kendisine "Yarın seni burada görürsem bütün mermileri üzerine boşaltırım." dediğini aktardı.
Katil İsrail'in askerleri önceki gün de TRT Haber ekibinin kameralarına zarar vererek müdahalede bulunmuştu.