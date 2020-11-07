TRT Belgesel'den tarihi yayın! Ayasofya’nın gizemi TRT’de çözülecek
TRT Belgesel’in ses getiren yapımı “Gizemli Tarih” yeni bölümünde Ayasofya’daki 800 yıllık mezarın gizemine odaklanacak.
Programda, kötü şöhretiyle bilinen 4. Haçlı Seferi’nin komutanı Venedik Dükü Enrico Dandolu’nun Ayasofya’daki 800 yıllık mezarı hakkındaki sır perdesi aralanacak. Birçok spekülasyonun merkezinde yer alan ve Dan Brown’un “Inferno” kitabına da konu edilen mezarın gizemi, bugün 22.00’de TRT Belgesel’de açığa çıkacak.