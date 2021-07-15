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Medya TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselinde kimler oynuyor?
Medya

TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselinde kimler oynuyor?

FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri anlatan "Mahrem" adlı belgesel bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Peki, Mahrem belgeselinin konusu nedir? TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselinde kimler oynuyor? İşte Mahrem'in oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:19:00 -
TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselinde kimler oynuyor?

15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürecin bilinmeyenlerini ekrana getiren Mahrem belgeseli, dev kadrosuyla izleyici karşısına 14 Temmuz’da çıktı. Diğer bölümlerinin ise 15 Temmuz’da izleyiciyle buluşacağı TRT Mahrem belgeseli ile ilgili detaylar merak ediliyor. Mahrem belgeselinde kimler oynuyor? Mahrem oyuncuları kim?

TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları kimler?

Emrah Akduman

İlter Kapıcı

Melih Özkaya

Birhan Tut

Yalgın Yeter

Faruk Pakiş

Asir Gündoğdu

Ali Öner

Mert Karabulut

Batuhan Sert

Mert Özbek

Mahrem belgeseli konusu nedir?

TRT 1 tarafından hazırlanan “Mahrem” belgeseline ait ilk tanıtım yayımlanmıştı. Belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, “FETÖ’nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK’ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu “MAHREM”, ilk bölümüyle 14 Temmuz’da TRT ekranlarında,” açıklamalarına yer verdi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

“Mahrem” belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan “Şok Mangaları” da yer alıyor. Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ’nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor. Toplam 10 bölümden oluşan belgeselin ilk iki bölümünde FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor.

 

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