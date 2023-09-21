Trolleri bir bir toplanınca zoruna gitmiş! Kimsenin kimseyi öldürmesine gerek yok Ümit!

Aralarında Zafer Partisi Ardahan Milletvekili adayı Erdi Can Yıldız ile Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da olduğu 27 ırkçı trol haklarında başlatılan soruşturma kapsamında emniyet tarafından gözaltına alındı.

Trolllerin gözaltı süreleri uzatılırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Sosyal medyadaki propaganda aracı kişilerini bir bir kaybeden Ümit Özdağ, operasyonu Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında hedef aldı.

Özdağ, Türk toplumunu provoke edip, sokak olaylarına çağrı yapacak kadar ile giden provokatörlerini şu sözlerle savundu:

Sığınmacı ve kaçak göçmenlerin vatanlarına dönmesini isteyen 27 kişiyi sabahın erken saatinde gözaltına aldılar. Bu operasyon apaçık Zafer Partisi'ne yönelik bir operasyondur. Bizi öldürmeden susturamazsınız!

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