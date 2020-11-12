  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TripAdvisor, hakkında olumsuz yorum yapan müşterisi gözaltına alınan otelle ilgili uyarı yayımladı
Aktüel

TripAdvisor, hakkında olumsuz yorum yapan müşterisi gözaltına alınan otelle ilgili uyarı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:12:02 -
TripAdvisor, hakkında olumsuz yorum yapan müşterisi gözaltına alınan otelle ilgili uyarı yayımladı

ANKARA (AA) - Seyahat sitesi TripAdvisor, Tayland'da hakkında olumsuz yorum yapan müşterinin gözaltına alınması üzerine bir otelle ilgili kullanıcılarını uyardı.

BBC'nin haberine göre, dünyaca ünlü seyahat platformu yayımladığı uyarıda, "Bu otel veya bu otelle ilişkili şahıslar, bir müşterinin çevrim içi yaptığı olumsuz yorumdan dolayı TripAdvisor kullanıcısına karşı suç duyurusunda bulundu ve müşteri gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca "Oteller yerel yasal haklarını kullanabilir ancak sizi bilgilendirmek bizim görevimiz, böylece seyahat planlarınızı araştırırken bunu göz önünde bulundurabilirsiniz." değerlendirmesi yer aldı.

ABD vatandaşı Wesley Barnes, Tayland'da konakladığı otelle ilgili seyahat sitesi üzerinden olumsuz eleştirilerde bulunmuş, bunun üzerine Tayland'ın karalanmasına karşı yasa çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Barnes, halka açık bir özür yayınladıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Dünyanın dört bir yanındaki gezginler, TripAdvisor sitesini ve uygulamasını kullanarak 8,3 milyon konaklama yeri, restoran, deneyim, hava yolu şirketi ve gemi seyahati hakkında 760 milyonu aşkın yoruma ve görüşe ulaşabiliyor.

Site, 49 pazarda ve 28 dilde hizmet veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap
Gündem

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

Görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık..
Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası
Gündem

Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği Osman Yüksel Serdengeçti'nin fıkrası güldür..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay