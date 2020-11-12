TripAdvisor, hakkında olumsuz yorum yapan müşterisi gözaltına alınan otelle ilgili uyarı yayımladı

ANKARA (AA) - Seyahat sitesi TripAdvisor, Tayland'da hakkında olumsuz yorum yapan müşterinin gözaltına alınması üzerine bir otelle ilgili kullanıcılarını uyardı.



BBC'nin haberine göre, dünyaca ünlü seyahat platformu yayımladığı uyarıda, "Bu otel veya bu otelle ilişkili şahıslar, bir müşterinin çevrim içi yaptığı olumsuz yorumdan dolayı TripAdvisor kullanıcısına karşı suç duyurusunda bulundu ve müşteri gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca "Oteller yerel yasal haklarını kullanabilir ancak sizi bilgilendirmek bizim görevimiz, böylece seyahat planlarınızı araştırırken bunu göz önünde bulundurabilirsiniz." değerlendirmesi yer aldı.

ABD vatandaşı Wesley Barnes, Tayland'da konakladığı otelle ilgili seyahat sitesi üzerinden olumsuz eleştirilerde bulunmuş, bunun üzerine Tayland'ın karalanmasına karşı yasa çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Barnes, halka açık bir özür yayınladıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Dünyanın dört bir yanındaki gezginler, TripAdvisor sitesini ve uygulamasını kullanarak 8,3 milyon konaklama yeri, restoran, deneyim, hava yolu şirketi ve gemi seyahati hakkında 760 milyonu aşkın yoruma ve görüşe ulaşabiliyor.

Site, 49 pazarda ve 28 dilde hizmet veriyor.