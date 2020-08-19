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Aktüel "Trio Patara" ilk konserini Bodrum'da verdi
Aktüel

"Trio Patara" ilk konserini Bodrum'da verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:04:07 -
"Trio Patara" ilk konserini Bodrum'da verdi

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla üç kadın sanatçının kurduğu "Trio Patara" grubu, ilk konserini Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ile Antalya Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin oluşturduğu grup, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Türk ve yabancı bestecilerin eserleri seslendirildi. İzleyenler, sanatçıları ayakta alkışladı.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlü Zekeriya Bingöl, konser sonunda sanatçılara teşekkür ederek çiçek verdi.

Leyla Bayramoğulları, AA muhabirine, grubun ilk konserini Bodrum'da gerçekleştirdiğini söyledi.

"Patara Yılı"na hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Bayramoğulları, "Üç Türk besteci Trio Patara için eser besteliyor. Bunların da inşallah önümüzdeki ay Patara'da prömiyerlerini yapacağız." dedi.

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