Trilyon dolarlık ‘Çöldeki zirve’ Kaşıkçı cinayetiyle hâyâl oldu

“Çöldeki Davos” olarak adlandırılan “Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı” gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından alınan geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı. Konferansın ilk oturumuna, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO’su Yasir er-Rumyan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mubadala Fonu Genel Müdürü Haldun el-Mübarek katıldı.

İptal sağanağı

Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülke bakanlarının yanı sıra bu ülkelerdeki dünyaca ünlü şirket yöneticileri boykot kararlarıyla zirvenin beklentilerini suya düşürdü. Bugüne kadar 50’ye yakın isim konferansı boykot ederek Suudluları yalnız bıraktı.

İş dünyası da boykota destek verdi

Siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da boykota büyük destek geldi. ABD’nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase’in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock’un CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’ın CEO’su Diane Greene ve Londra Borsası CEO’su David Schwimmer, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi’nin yanı sıra uluslararası yayın şirketleri de zirveye gitmedi. Bu tabloyu Rus ve Çinli şirketler ise lehlerine çevirmeye çalıştığı ifade ediliyor.