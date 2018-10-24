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Trilyon dolarlık ‘Çöldeki zirve’ Kaşıkçı cinayetiyle hâyâl oldu

Suudi Arabistan’da başlayan ‘Çöldeki Davos’ olarak adlandırılan “Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı” gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin alınan geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde kaldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:09
Trilyon dolarlık ‘Çöldeki zirve’ Kaşıkçı cinayetiyle hâyâl oldu

Çöldeki Davos” olarak adlandırılan “Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansıgazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından alınan geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı. Konferansın ilk oturumuna, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO’su Yasir er-Rumyan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mubadala Fonu Genel Müdürü Haldun el-Mübarek katıldı.

İptal sağanağı

Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülke bakanlarının yanı sıra bu ülkelerdeki dünyaca ünlü şirket yöneticileri boykot kararlarıyla zirvenin beklentilerini suya düşürdü. Bugüne kadar 50’ye yakın isim konferansı boykot ederek Suudluları yalnız bıraktı.

İş dünyası da boykota destek verdi

Siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da boykota büyük destek geldi. ABD’nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase’in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock’un CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’ın CEO’su Diane Greene ve Londra Borsası CEO’su David Schwimmer, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi’nin yanı sıra uluslararası yayın şirketleri de zirveye gitmedi. Bu tabloyu Rus ve Çinli şirketler ise lehlerine çevirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:09
  1. Çöldeki Davos
  2. Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı
  3. gazeteci Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. Riyad
  6. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad
  7. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO’su Yasir er-Rumyan
  8. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev
  9. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mubadala Fonu Genel Müdürü Haldun el-Mübarek
  10. ABD
  11. İngiltere
  12. Fransa
  13. Hollanda
  14. JPMorgan Chase’in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon

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