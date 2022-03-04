Trileçe tarifi nasıl yapılır? Evde pratik trileçe tarifi

Pratik trileçe nasıl yapılır?

Pratik trileçe tarifi için malzemeler

3 adet yumurta

Yarım çay bardağı şeker

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Karamel Sos İçin;

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

100ml sıvı krema

Islatmak için;

3 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

100ml sıvı krema

Üzeri için;

Yarım su bardağı süt

1 paket krem şanti

Pratik trileçe tarifi nasıl yapılır?

Tatlımıza kekimizi yaparak başlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak mikser ile beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım.

Üzerine un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirerek ekleyelim ve mikser ile malzemeler karışına kadar çırpmaya devam edelim.

Kare borcamımızın her yerini tereyağı ile yağlayalım. Benim kullandığım borcam 22*22cm çapında. Yağladıktan sonra kek hamurumuzu borcamımıza boşaltalım ve önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım. Kekimiz pişerken bizde karamel sosumuzu hazırlayalım. Sos tavasına şekeri alarak önce yüksek ateşte, şeker erimeye başladıktan sonra kısık ateşte tavayı ara ara sallayarak şekerler tamamen eriyene kadar bekleyelim. Eğer şekerinizde topaklanma olursa tahta kaşık ile karıştırabilirsiniz. Şeker eriyip karamel kıvamını aldıktan sonra içerisine tereyağını ekleyelim, çırpıcı ile hızlı hızlı karıştırarak erimesini sağlayalım. Yağımız eridikten sonra üzerine sıvı kremamızı ekleyelim ve sürekli karıştırmaya devam edelim. Kısık ateşte kıvam alana kadar 5 dakika daha pişirelim. Hazır olan karamel sosumuzu ayrı bir kap içerisine alalım ve soğumaya bırakalım. Bu sırada pişen kekimizi fırından alalım ve 10 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Kekimizi ıslatmak için bir kap içerisine şekeri, sütü ve sıvı kremayı alarak şeker eriyene kadar karıştıralım. Kekimizin üzerine kürdan yardımı ile delikler açalım ve sütlü karışımı üzerine dökerek tamamen çekene kadar dinlenmeye bırakalım. Sütle çırpıp hazırladığımız krem şantimizden 1 yemek kaşığı dolusunu ayıralım ve kalanını kekimizin üzerine sürelim ve eşit olacak şekilde yayalım. Tamamen soğuyan karamel sosumuzu pastamızın üzerine gezdirelim, pasta sıvama aparatı ile güzelce yayalım. Son olarak süslemek için ayırdığımız krem şantiyi sıkma torbasına alalım, aralıklı olarak ince ince çizgiler çizelim ve kürdan yardımı ile şekil verelim. Hazır olan tatlımızı 4-5 saat kadar dinlendirerek servis edelim. Afiyet olsun.