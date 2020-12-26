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Kadın - Aile Trileçe nasıl yapılır? Trileçe tarifi, Trileçe'nin püf noktaları
Kadın - Aile

Trileçe nasıl yapılır? Trileçe tarifi, Trileçe'nin püf noktaları

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri olan Trileçe tatlısı son zamanlarda ülkemizde oldukça yaygın olarak tüketiliyor. Üç süt anlamına gelen trileçe tatlısı aslında bir göçmen tatlısı. Karamel ile yapılan bu nefis tatlıyı mutlaka denemelisiniz. İşte tam ölçülü trileçe tatlısı tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-12-26 01:06:00 -
Trileçe nasıl yapılır? Trileçe tarifi, Trileçe'nin püf noktaları

Trileçe nasıl yapılır? Trileçe kekinden kremasına muhteşem uyumu ile tatlı sevenlerin favorisidir . Şekerin karamelize edilişi ile elde edilen en üst kısım çeşitli meyve sosları ile de yapılabilir. Karamel ya da meyve sosylarıyla tüketildiği kadar sade de tüketilen Trileçe püf noktaları nelerdir?

Trileçe tarifi

Malzemeler

5 tane yumurta
1 çay bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı süt
1 paket krema
1 su bardağı şeker

Üzeri için;

1 paket krem şanti
2 su bardağı süt
1 çay bardağı şeker
1 paket krema
2 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Trileçe tarifine kek tarifindeki gibi şeker ve yumurta sarılarını çırparak başlayın. Yumurtanın beyazını ayrı bir kapta köpürene kadar çırpın. Şekerli yumurtalı karşıma vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırmaya devam edin. Ardından yumurta beyazını da ekleyip spatula ile karıştırın. Yağlanıp un serpilmiş kek kalıbı ya da borcoma karışımı döküp 160 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Kek tarifinde olduğu gibi kürdanla pişip pişmediğini test edebilirsiniz. Ardından şerbeti için süt, krema ve şekeri ocakta kaynatıp ılımasını bekleyin. Son olarak karameli hazırlamalısınız.

Toz şekeri tencereye döküp karıştırarak erimesini sağlayın. Üzerine tereyağını ekleyin. Fokurdamaya başlayan tereyağlı şekerin üzerine kremayı ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın, soğumaya bırakın. Soğumuş malzemeleri bir araya getirme vakti geldi. trileçe kekini üzerine ılık sütlü şerbeti ekleyin ve sütü iyice çektikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın. Bu sırada 1 su bardağı süt ile bir paket kremşantinizi çırpın. Soğuyan trileçenin üzerine ince bir katman kremşanti sürdükten sonra hazırladığınız karamel sosu sürün. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

 

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