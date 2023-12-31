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Gündem

Tribünleri çatıştırma planı mı? Sahalardaki provokatif olayların amacı ne?

Yeniakit Publisher
2023-12-31 07:07:00 -

Spor camiasında son zamanlarda yaşanan hareketlilik sürüyor. Son olarak Süper Kupa maçının ertelenmesini konuşuyor. Peki, Suudi Arabistan'da ne oldu? Spor camiası neden hareketlendi? İşte ayrıntılar...

Peki, son zamanlarda spor camiasındaki hareketlenme ne anlama geliyor? CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Toplumda nefret, kin duygusu yaratmanın ana yollarından biri nedir biliyor musun? Önce tribünler hareketlendirilir. Daha sonra bu sokaklara taşınır. Sonra öğrenciler ve işçiler harekete geçirilir. Toplumda bir takım istenmeyen şeyler yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü ile Rizespor maçında hakeme saldırı ve maçlarda kavga gibi olaylarda artmaya başladı. Yaşanan olaylarda ise yanlış bilgi yayılımı büyük bir etken. Nihat Uludağ, "Bu bilgi doğru mu? Bu bilgi ne kadar doğru? Bu bilginin ne kadarı yanlış, ne kadarı doğru ayrımını yapıp ona göre tabii ki reaksiyon gösterecek vatandaş. Milli, manevi değerlerine saldırı varsa tabii ki tepkisini koyacak, koymalıdır da ama asla tuzağa da düşmemelidir" vurgusu yaptı.

ERTELENEN MAÇ NASIL OYNANACAK?

Peki, Suudi Arabistan'da ertelenen maç tekrar oynanır mı? CNN TÜRK Spor Direktörü Cem Yılmaz, "Süper Kupa bu yıl oynanmamış olacak, üzücü olan kısım bu. Önümüzdeki yıla ertelendi deniyor. Önümüzdeki yıl takvimi içerisinde bu yıla ait olan kupa maçı oynanacak" yanıtını verdi.

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