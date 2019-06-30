‘Tribündeki sloganlar iktidarı korkutuyor’ diyen CHP’ye ayar: Kimsenin tribünleri kullanmaya hakkı yok

Taha Emre Özdemir Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen 20 maddelik 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı çıktı. CHP tarafından hazırlanan itiraz şerhinde, "Teklif, sporda şiddeti değil seyircilerin müsabakalara gelmesini engelliyor." ifadeleri kullanıldı.

'Skandal gezi güzellemesi'

Gezi güzellemesinin yapıldığı muhalefet şerhinde, "Tribünler ülkemizde Gezi Parkı gibi eylemlerde yaşanan orantısız güç kullanımını protesto edebilmektedir. Siyasi iktidar tribünlerden gelen bazı sesleri 'tehdit' olarak algılamaktadır. Korku yaratan söylemlerle ve hedef göstererek insanları suçlamaktadır." denildi.

CHP'nin itirazına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Bugüne kadar yapılan onlarca kanuna rağmen, ülkemizdeki maçlarda binlerce polis görev yapmak zorunda kalıyor. Bu sadece oynanan futbolla alakalı bir gerginlik değil." dedi.

'Tüm otoriteler bir araya gelmeli'

"Tüm siyasilerin ve futbol otoritelerinin bir araya gelerek sporun siyasetten temizlenmesi için çalışması gerekiyor." diyen Bakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyaset tamamen kendi alanında bırakılmalı. Tribünde sadece futbol konuşulmalı. Hangi siyasi partiye ya da görüşe ait olursa olsun taraftarlar arasında siyaset olmamalı. Bugün zaten insanları ayrıştıran birçok konu var. Amacı dışına çıkarılmış bazı alanların da temizlenmesi gerekiyor. Tribünlerde yükselen siyasi seslerin futbolu kirlettiğini düşünüyorum. Hiç kimsenin bu anlamda kitleleri farklı başlıklar altında yönlendirmeye hakkı yok. Spor sadece spora ait olursa 'Türk sporu' o zaman dünyada ses getirir."