Trendyol'un iki projesine Altın Pusula ödülü

GTC İletişim ve Danışmanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve tek ödül programı olan Altın Pusula Halka İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu.

Trendyol, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD) bu yıl 21'incisini düzenlediği organizasyonda iki projesinin iletişim çalışmalarıyla Altın Pusula ödülü kazandı.

Şirket, iletişim çalışmaları GTC İletişim ve Danışmanlık tarafından yürütülen "Sepette İyilik Projesi" ile "Kurumsal Sorumluluk Kategorisi"nde, Kovid-19 dönemi iletişim çalışmalarıyla da "Pandemi Projeler Kategorisi"nde ödül aldı.

Öte yandan GTC İletişim'in ÜNLÜ & Co'nun fintech girişimi Piapiri ile ilgili iletişim çalışmaları da "Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri Kategorisi"nde ödüle layık görüldü.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GTC İletişim Kurucusu ve Ajans Başkanı Müge Sevil, böyle önemli bir organizasyonda 3 ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "25 yıldır olduğu gibi şirketimizin temel değerlerini koruyarak değişen ve gelişen iletişim şekillerine uyum sağlıyoruz." ifadesini kullandı.