‘Trendyol İş Ortağı Buluşmaları’ başladı

YAKUP SARIÇİÇEK

500’e yakın Kayserili satıcının katıldığı buluşmanın açılışını Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal yaptı. Ozan Acar, iş ortağı buluşmalarına Kayseri’den başladıklarını, bundan sonra adım adım tüm Türkiye’yi dolaşacaklarını bildirdi. Ozan Acar, Trendyol’un 16,5 milyar dolar değere ulaştığını ve Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık yabancı yatırım getirdiğini belirterek, bu kaynakla platformda yer alan işletmelerin e-ticaret deneyimlerini iyileştireceklerini bildirdi. Bu doğrultuda teknolojiye, lojistiğe, insan kaynağına ve e-ihracata yatırım yapacaklarını kaydeden Acar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün Kayseri’deki bir işletme, Trendyol üzerinden İstanbul’a satış yaptığı gibi, yakın zamanda Berlin’deki, Paris’teki, Londra’daki müşteriye de doğrudan ihracat yapabilir hale gelecek. Şu anda e-ihracat için lojistik, depolama, teknoloji başta olmak üzere tüm altyapı yatırımları için yoğun şekilde çalışıyoruz. Türk üreticilerin ürünlerini doğrudan Avrupalı müşterilere göndermesini sağlayacağız. Ülkemiz için katma değeri yüksek bir e-ihracat köprüsü kuracağız.”