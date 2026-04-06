Trendyol 1. Lig'de düdük çalacak isimler açıklandı: 34. hafta hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakem kadrosunu duyurdu. Şampiyonluk ve düşme hattını yakından ilgilendiren kritik müsabakalarda düdük çalacak isimler dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Ligde normal sezonun sonuna yaklaşılırken her puanın altın değerinde olduğu 34. hafta maratonu yarın başlıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış gününde Bandırmaspor-Sarıyer mücadelesini Oğuzhan Aksu yönetecek. Akşamın zorlu randevusu olan Çorum FK - Bodrum FK karşılaşmasında ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Çarşamba ve Perşembe günleri de devam edecek olan futbol şöleninde, özellikle Ümraniyespor-Sakaryaspor ve İstanbulspor-Erzurumspor gibi kritik eşleşmelerde tecrübeli hakemlerin görev alması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu
14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Melek Dakan
17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: Hakan Ülker
20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Çarşamba:
14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Davut Dakul Çelik
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
9 Nisan Perşembe:
17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor: Burak Demirkıran
20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay
20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova