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Aktüel Tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu
Aktüel

Tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

İzmir-Konak'ta tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 23:25:00 -
Tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Garı tren raylarına yakın bir noktada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kişinin E.C.M. (18) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

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