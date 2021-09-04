Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı. Peki, tren kazasında can kaybı var mı?

Tren kazası ölen yaralanan var mı?

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kazada, araçtaki Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaşanan kazanın ardından TCDD Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Çorlu Validemeşe'de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken, savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.