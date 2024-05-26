"Translar, salak liberaller, zayıf karakterli erkekler, aşı manyakları..." diye aşağılıyorlar! "Sorospu çocuğu" diye sağa sola çemkirirler, sonra da bunu yaparlar! Bu nasıl bir rezalet böyle

ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki, Gazze politikaları üzerine yaşanan ihtilaflar, Avrupa'da da yankı buldu. Bu durum, Avrupa'nın İsrail politikalarına olan eleştirilerini artırmasına yol açtı. İsrail'in radikal politikaları, uluslararası alanda daha fazla tepki çekmeye başlarken, Salih Tuna Türkiye'de de mebzul miktarda olduğunu belirttiği "Sorosçu kafa"ya vurgu yaptı. "Gazze soykırımının suç ortağı bu kafa Soros'tan da Sorosçulardan da daha beter" ifadelerini kullanan Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden ile İsrail'in Hitler'i Netanyahu arasında, Gazze'deki soykırımın tarzı konusunda "ihtilaf "olduğunu geçen gün bu köşecikte dile getirmiştim.

Avrupa devletleri işbu ihtilaftan cesaret alarak eleştirilerini yükseltebiliyorlar.

Yoksa çoğunun gıkı çıkmaz.

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ABD bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu kararına tastamam karşı çıksın, İspanya ve İrlanda hariç Avrupa'da karşı çıkmayan kalmaz.

Zira, her daim ABD'nin gözlerine bakıyorlar.

Avrupa'da Biden'dan daha çok İsrailci devletler de yok değil.

Çek Cumhuriyeti ve Avusturya mesela.

Bunlar da diğer ABD'den cesaret alıyorlar; Cumhuriyetçilerden.

İsrail'e kendini adamış öyle azgın kimi Cumhuriyetçi kongre üyeleri, Biden İsrail'e silah göndermeyi durdurursa "impeach" ederiz, dediler. Yani, Biden'ı çoğunluk oyuyla başkanlıktan indirmekle tehdit ettiler.

Kongrede belirleyici güce sahip olan bu adamlar, İsrail ordusunda savaşmış olan ABD vatandaşlarına, ABD ordusunda savaşmış gibi ayrıcalıklar tanınmasını teklif edecek kadar İsrail'e sadıklar.

İsrail'in Hitler'i işbu Cumhuriyetçilerden aldığı cesaretle UCM kararlarını iplemeyip Filistinli çocukları katletmeye devam ediyor.

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Öyleleri de var ki ABD'nin dayattığı Ukrayna savaşına, LGBT'ye, malum aşılara, CNN'e (International), Biden'a, Soros'a, küreselci liberallere ve hatta NATO'ya karşı ama bir de bakıyorsun ki ölümüne İsrail'in yanında.

Gazze soykırımına karşı çıkanları da "Translar, salak liberaller, zayıf karakterli erkekler, aşı manyakları..." yollu aşağılıyorlar.

Macaristan'ın Orban'ı bunlardan biri.

Trump gibi cahil faşist değil ama ondan daha azgın İsrailci. Netanyahu'nun da kankası.

Soros karşıtı diye Türkiye'de bazı çevreler sempati duymuşlardı ama Orban budur, bu kadardır.

Bizde de var bunlardan.

"Sorospu çocuğu" diye sağa sola çemkirirler, sonra da soykırımcı İsrail'i, "Öcalan'ı yakalamamızı sağlayan ülke" diye methederler.

Kandil'i tastamam kontrol altına almak maksadıyla Öcalan'ı teslim edip Fetullah'ı ABD'ye çektiklerinden hadi bir şey anlamadın, bari şunu sorsana:

Öcalan'ı yakalamamızı madem İsrail sağladı, Kandil'den ve siyasi ayağından İsrail soykırımına tepki gösteren bir Allah kulu neden çıkmadı?

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Bizim Soros'a karşı olmaklığımız veya nefret etmemiz bunlardan çok farklı.

Bunların Soros karşıtlığı, Trump veya Netanyahu gibi.

İsrail'in Hitler'i Soros'u sevmemekle çok haklı... Örneğin, Soros'un kurduğu ve fonladığı Human Rights Watch adlı sivil toplum kuruluşu, İsrail'in "apartheid" olduğunu ilk söyleyen ve bu söylemi yayan kuruluş...

Aktivistlerin ve gazetecilerin insan hakları ihlallerini gündeme getirmek için referans gösterdikleri bu kuruluştan İsrail'in nefret ettiği biliniyor.

Soros'un 2010-2020 arası 100 milyon dolar fon sağladığı Human Rights Watch, "İsrail'in işlerini" mahkûm ediyor.

Gazze soykırımının suç ortağı bu kafa Soros'tan da Sorosçulardan da daha beter.

İsrail soykırımına direnen Filistinlileri itibarsızlaştırmak için kırk dereden su getiren ve İsrail'i arkalamak için gündüz gözüyle kendi kendilerini iptizale uğratan kimi muhaliflerin Soros karşıtlığı, Netanyahu'nun Soros karşıtlığı gibi olmasın!

Hay Allah!"